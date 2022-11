Piazza Navona, si spoglia e fa bagno nella fontana del Bernini: il video diventa virale

Si è spogliato, ha lasciato i suoi indumenti a terra e poi ha scavalcato la vasca e si è immerso nelle acque di una delle fontane più celebri e belle di Roma, quella dei quattro Fiumi a Piazza Navona. E’ accaduto nella notte e il bagno nella fontana del Bernini è stato immortalato in un video diventato virale.

Sgarbi: "Mi auguro che chiedano scusa"

«Non so cosa passi per la testa di questi ragazzi ma provo per loro molta tristezza. Mi auguro che chiedano scusa. Anzi, se lo faranno, potranno riscattare questo gesto inutile e sciocco». Lo scrive su twitter il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi a proposito del video, diventato virale, del ragazzo che si spoglia e fa il bagno nella fontana del Bernini a Piazza Navona.