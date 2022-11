Elezioni negli Stati Uniti: Repubblicani verso la conquista del Congresso

Attesa per i risultati ufficiali delle elezioni di Midterm negli Usa, coi repubblicani che potrebbero conquistare sia la Camera che il Senato. Indicazioni arrivano da primi dati e proiezioni: il gop DeSantis confermato governatore in Florida; la dem Healey prima donna e gay governatrice del Massachusetts; il dem Moore primo governatore afroamericano del Maryland; il 25enne dem Frost primo Generation Z al Congresso; il gop Vance conquista il Senato in Ohio; il gop Kemp resta governatore della Georgia; la dem Hochul governatrice di New York; Il dem Fetterman batte Oz in Pennsylvania e conquista un seggio in Senato.

Sia la speaker della Camera Nancy Pelosi che il leader della minoranza repubblicana alla House Kevin McCarthy - suo successore in caso di vittoria del Grand Old party - hanno ottenuto la riconferma del seggio nelle elezioni di Midterm. Lo riferiscono i media Usa.

«Sicuramente non c'è stata un’ondata repubblicana. Penso che alla fine arriveremo a quota 51 o 52». Lo ha detto il senatore repubblicano Lindsey Graham facendo i conti dei possibili seggi in Senato, dove i conservatori potrebbero conquistaae la maggioranza con 51 o 52 voti.

Si sono chiusi nello stato dell’Alaska gli ultimi seggi per le elezioni di Midterm, dove gli elettori sono chiamati a scegliere il loro governatore, così come i rappresentanti alla Camera e al Senato.