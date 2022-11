Allarme terrorismo su due voli Emirates da Atene per un passeggero "sospetto"

Un’allerta è scattata all’aeroporto internazionale di Atene «Eleftherios Venizelos» per due voli operati da Emirates verso New York e Dubai dopo che gli Stati Uniti hanno avvertito della presenza di un passeggero «sospetto». Lo scrive il sito Kathimerini, precisando che sono stati allertati agenti di polizia, compresa l’unità antiterrorismo, così come la sicurezza dell’aeroporto.

A seguito dell’allerta il volo per Dubai è stato bloccato e sia l’aereo sia i suoi passeggeri sono stati sottoposti a rigorosi controlli di sicurezza. Non è stato identificato nulla di sospetto.

Al volo EK209 per New York è invece stato ordinato di tornare ad Atene per sottoporsi ai controlli di sicurezza poichè era già partito e stava sorvolando l’Italia quando è arrivata l’allerta. All’aereo - spiega il sito - è stato ordinato di volare esclusivamente sul mare ed è stato scortato da due caccia F-16 della Hellenic Air Force.