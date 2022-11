Venduti tutti i pezzi della collezione d'arte del co-fondatore di Microsoft: il ricavato è di un miliardo e 620 milioni di dollari

La collezione del co-fondatore di Microsoft Paul Allen ha fatto l’en plein da Christie's con il 100 per cento dei lotti venduti e un totale di 1 miliardo e 620 milioni di incassi. Tutto il ricavato andrà a cause care al collezionista che è morto quattro anni fa a 65 anni. «Una vendita storica», ha commentato Christie's alla fine del secondo giorno di vendite. Ieri erano passati sotto il martello del battitore i 60 «pezzi forti» della raccolta e il ricavato in due ore d’asta era stato di oltre un miliardo e mezzo di dollari.