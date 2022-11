Scontro fra 4 camion in A1, un ferito grave e 3 km di coda

LODI, 16 NOV - Un incidente stradale, stamani, ha coinvolto 4 camion sull'Autostrada del Sole in direzione Milano: il bilancio è di un ferito grave e di oltre tre chilometri di coda tra i caselli di Piacenza sud e il Basso Lodigiano. L'incidente è avvenuto all’altezza di Guardamiglio (Lodi). La careggiata nord è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e, dalle 8, è stata riaperta la terza corsia per far defluire il traffico.