Matteo Romano, Dargen D'Amico e Francesco Renga a settembre al Festival del Prosciutto

Sul palco allestito appositamente in piazzale Celso Melli, sabato 3 settembre dalle 21, si esibiranno sia Matteo Romano che Dargen D’Amico, mentre domenica 4 settembre alle 21:30 è in programma il concerto con Francesco Renga. Gli spettacoli caratterizzeranno la venticinquesima edizione del prestigioso Festival del Prosciutto di Parma e sono promossi dal Comune di Langhirano, con il contributo organizzativo di CAOS Organizzazione Spettacoli.

SABATO 3 SETTEMBRE

Matteo Romano: giovanissimo cantautore italiano, classe 2002, nato e cresciuto a Cuneo, ha pubblicato in meno di due anni il singolo doppio platino “Concedimi”, è stato uno dei tre vincitori di Sanremo Giovani nel 2021 e ha partecipato con successo al Festival di Sanremo.

Sarà uno dei suoi primi appuntamenti dal vivo per cantare le canzoni che hanno segnato il suo percorso fino ad oggi, a partire da “Concedimi” l’inedito che ha dato il via alla sua carriera nel 2020 e che nel giro di un anno gli ha regalato un disco d’Oro, poi un platino fino ad arrivare ad un doppio platino (ad oggi ha totalizzato oltre 35 milioni di stream e oltre 16 milioni di visualizzazioni). “Casa Di Specchi”, “Testa e croce” (il brano che gli ha aperto le porte a Sanremo Giovani), “Virale” (il brano certificato platino presentato sul palco del Festival di Sanremo) e “Apatico”, il suo nuovo singolo inedito. Matteo Romano (al pianoforte) sarà accompagnato sul palco dalla sua band composta da Dario Giuffrida (elettronica), Marilena Montarone al basso e Fabio Zacco alle tastiere. Valeriano Chiaravalle, già direttore d’orchestra di Matteo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, curerà gli arrangiamenti live dei brani.

Dargen D’Amico: tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea, reduce dalla fortunata esperienza sul palco dell’Ariston in occasione della 72ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Dove si Balla” (ad oggi Doppio Disco di Platino, e diventato una vera e propria hit totalizzando oltre 100mln di stream sulle piattaforme digitali, rimanendo stabile

nella Top 10 della classifica singoli FIMI/Gfk per 12 settimane consecutive) e attualmente impegnato al tavolo della giuria della nuova edizione di “X Factor”.

A Langhirano presenterà live “Ubriaco di te”, il suo nuovo singolo su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 17 giugno, un brano che dà il benvenuto all’estate e invita nuovamente il pubblico a scatenarsi in pista. “Ubriaco di te” arriva a pochi mesi dalla pubblicazione di “NEI SOGNI NESSUNO È MONOGAMO”, il suo decimo album in studio che rappresenta in pieno l’estro musicale e artistico di Dargen D’Amico.

Sul palco Dargen D'Amico sarà accompagnato dai fidati musicisti Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio, Tommaso Ruggeri e dal polistrumentista Diego Maggi.

DOMENICA 4 SETTEMBRE

FRANCESCO RENGA: finalmente torna sul palco con “ESTATE 2022” Francesco Renga, cantante e cantautore tra i più famosi e amati del panorama musicale italiano, un live imperdibile, un’occasione unica per ascoltare i suoi più grandi successi, uno più emozionante dell’altro.

È attualmente in radio “MILLE ERRORI” (Epic / Sony Music), il nuovo brano di FRANCESCO RENGA. Prodotto da Umberto Iervolino, “Mille Errori” è una ballad introspettiva che parla di bilanci, del riconoscersi negli errori che si sono commessi nel corso della propria vita e nell’accettarsi per ciò che si è, con pregi e difetti.

I biglietti per i concerti sono in vendita da venerdì 17 giugno alle ore 10:00 tramite il circuito www.ticketone.it, presso l’Arci di Parma (Via Testi, n. 4 – Parma) e presso le seguenti prevendite:

· Villano Restaurant c/o Fidenza Village

· Tabaccheria Palestrina - Via Cavour, 22 – Fidenza

· Tabaccheria Mille Idee - via Garibaldi, 69 - San Secondo Parmense

· Tabaccheria Salati - Piazza Partigiani d'Italia, 4 – Collecchio

· Tabaccheria la Dea Bendata - Via XXIV Maggio, 28 - Fornovo di Taro

Per informazioni:

ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli 0521-706214 - info@arciparma.it

