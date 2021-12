I 104 anni di Rosa, la dolce decana del Gulli - Foto

Un mazzo di fiori rosa come il suo nome: da parte del Sindaco Federico Pizzarotti e dell' Amministratore Unico di Ad Personam Gianluca Borghi come simbolico augurio da tutta la città.

Tante persone, la sua famiglia, gli operatori e gli ospiti della Residenza per Anziani di Via Gulli, hanno festeggiato oggi Anna Rosa Spirante che risiede dai primi anni '90 nella struttura. La più anziana residente del Gulli e l'ospite che da più anni vi risiede, ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 104 anni.

Uno scricciolo dai folti capelli candidi, classe 1917, Rosa ha superato due guerre mondiali e anche il Covid, un anno fa. Arrivata giovanissima a Parma da Pizzo Calabro per andare "a servizio" da diverse famiglie della città, ha avuto loro come famiglia, prima di trovarne una grande e affezionata nella residenza anziani che stamattina tra gli applausi ha spento con lei le fiammeggianti candeline di una bellissima torta piena di stelle.