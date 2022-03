La gioia di Verdi Off colora dieci Rsa di Parma e provincia

Verdi Off sprigiona i suoi colori e continua, a mesi di distanza dall’ultima edizione, a diffondere il suo spirito gioioso in un’eco di partecipazione e di entusiasmo. Il 15, 16, 17 marzo 2022 il Teatro Regio di Parma ha donato a 10 residenze per anziani del territorio di Parma e Provincia le tele realizzate in occasione di Verdi Graff Contest, il concorso rivolto a giovani writers da tutta Italia a cura di McLuc Culture realizzato nell’ambito della VI edizione di Verdi Off.

Gli ospiti delle RSA “S. Mauro Abate” di Colorno, “G. Sidoli” di Parma, “Fondazione Casa di Padre Lino” di Parma, “I Tigli”, “I Lecci”, “Le Tamerici” di Villa Parma, “S. Ilario”, “S. Clotilde”, “S. Bernardo” di Porporano, in presenza del Consigliere Comunale di Parma Leonardo Spadi, “Casa Alberi” di Vigatto, “Villa Ester” di Parma, “Gulli/Romanini” di Parma, “S. Leonardo” di Parma; e quelle di Monticelli Terme, Montechiarugolo, alla presenza del Sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri, Presidente dell’Unione Pedemontana Parmense, hanno condiviso con grande emozione la consegna delle tele e festeggiato l’iniziativa che da oggi porterà nuovi colori e gioia alle loro dimore.

“Un gesto che riconferma e rafforza lo spirito e la vocazione di Verdi Off – dichiarano Anna Maria Meo, Direttore Generale del Teatro Regio di Parma, e Barbara Minghetti, curatrice di Verdi Off – come laboratorio permanente di relazioni tra città e teatro, dove costruire e sperimentare una sinergia stretta tra artisti, luoghi e comunità, che si rinnova non solo in occasione del Festival Verdi, ma che è in grado di riecheggiare durante tutto l’anno. La gioia e il calore con cui le strutture hanno accolto le tele su cui la musica di Giuseppe Verdi ha preso forma e colore nell’atmosfera festosa, entusiasta, vivace di Verdi Off dimostrano ancora una volta come il dialogo con la comunità del territorio di Parma e della sua Provincia sia la strada da percorrere nella prospettiva di una sempre più viva progettazione che includa l’intera cittadinanza e coinvolga le varie associazioni culturali, le cooperative, le associazioni di volontariato, le realtà di vicinato, di inclusione e accoglienza”.

Le tele sono state realizzate dai dodici artisti che hanno partecipato al Verdi Graff Contest: Btrix - Aosta, Cinqueseinuo – Padova, Dakon – Modena, Eli – Sassuolo, Gabry Art - Verona, Gam Art Madonnare - Mantova, Mr Atma – Roma, Punk – Cremona, Rainbow Faira – Barcellona, Step Dase – Cremona, Sobre508 Milano, Stentwo – La Spezia. La call lanciata da McLuc Culture ha invitato artisti a partire da 16 anni a interpretare e re-interpretare la figura e l’opera di Giuseppe Verdi attraverso la tecnica dei graffiti. Ogni artista ha immortalato in una sorta di fotogramma un aspetto, un momento, un tratto della vita del compositore o di una delle sue opere o dei suoi personaggi su una tela di 125cmx250cm attraverso tecnica mista, facendo uso di spray, pennelli, rulli, stencil. Un’iniziativa che ha valorizzato il graffito quale forma comunicativa della creatività urbana e del linguaggio contemporaneo, in grado di interpretare l’universo, gli ideali, la visione, la creatività, il genio, l’umanità di Giuseppe Verdi contestualizzandolo ai nostri giorni, come una macchina del tempo che mette in connessione il presente con un passato non poi così distante.

Il Contest si è svolto il 18 settembre 2021 a Parma, in Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nell’ambito di Verdi Sotto Casa, uno spettacolo diffuso che ha inaugurato la VI edizione di Verdi Off con 20 performance di danza, musica, teatro, giocoleria, laboratori animati che hanno animato vie, cortili e giardini, spazi condominiali, abbracciando luoghi di maggiore fragilità sociale, centri di accoglienza, residenze per anziani di Parma e Provincia, nello spirito di inclusione, entusiasmo, multidisciplinarietà della rassegna che ogni anno porta la musica di Giuseppe Verdi fuori dalle mura del teatro coinvolgendo l’intera cittadinanza.