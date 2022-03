Sitting volley, passa da Parma la quinta edizione del Campionato Italiano

Sabato 26 e domenica 27 Marzo, nella sala inferiore del Palazzetto dello Sport di Parma, andrà in scena la prima fase del Campionato Italiano Maschile di Sitting Volley 2022. La squadra di casa, Cedacri Sitting Volley GiocoParma, si confronterà con ASD Marconi Volley Sitting Volley Campeginese e con Modena Sitting Volley per conquistare il passaggio alla fase successiva.

Sarà l’occasione per vedere in azione atleti freschi di convocazione Azzurra: Angelo Gelati, Claudio Farcas e Giuseppe La Montagna per Parma, Pasquale Lupoli per la squadra Reggiana, tutti reduci dal collegiale svoltosi a Milano dal 17 al 20 Marzo.

“Sabato sarà la prima partita in assoluto di questa nuova stagione. L’obiettivo di questa tappa è ovviamente il passaggio del girone, ma dovremo fare i conti con due squadre in crescita e tecnicamente molto valide”, commenta Vincenzo Gagliardi, tecnico della società ducale.

Sono sedici le squadre maschili che si contenderanno il titolo nazionale.

Il campionato si svolge in tre fasi. Nella prima le sedici formazioni partecipanti sono state suddivise in sei pool e si affrontano con la formula del girone all’italiana. Le prime due classificate di ogni girone accedono quindi alla fase successiva, nella quale le dodici formazioni ancora in gara vengono divise in ulteriori quattro gironi da tre. Le prime di ogni girone, infine, approdano alla final four che assegna il tricolore, prevista per il 20, 21 e 22 Maggio.

È possibile assistere alle partite muniti di green pass rafforzato, mascherina FFP2 e prenotando il proprio posto individualmente al link http://www.prenotaposti.it cercando l’evento CAMPIONATO ITALIANO SITTING VOLLEY a PARMA.

Girone C Prima e seconda giornata (Parma) – 26/27 Marzo 26/03:

Cedacri Sitting Volley Gioco Parma- Polisportiva Campeginese ASD (ore 15);

Polisportiva Campeginese ASD- Cedacri Sitting Volley Gioco Parma (ore 17); 27/03:

Modena Sitting Volley - Polisportiva Campeginese ASD (ore 10);

Polisportiva Campeginese ASD- Modena Sitting Volley (ore 12)

Seconda e terza giornata (Parma) – 2/3 Aprile 02/04:

Modena Sitting Volley - Cedacri Sitting Volley Gioco Parma (ore 15);

Cedacri Sitting Volley Gioco Parma- Modena Sitting Volley (ore 17); 03/04:

Modena Sitting Volley - Polisportiva Campeginese ASD (ore 11);

Cedacri Sitting Volley Gioco Parma- Polisportiva Campeginese ASD (ore 14);

Cedacri Sitting Volley Gioco Parma-Modena Sitting Volley (ore 16).

