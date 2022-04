Il ds Romagnoli: “Vogliamo alzare di nuovo l’asticella" - Videointervista

Stefano Romagnoli, Direttore Sportivo alla prima stagione tra i bianco rossi dell’Hbs Colorno parla del club e fa un primo bilancio che abbraccia la prima squadra, il settore giovanile, la squadra di rugby femminile che lotta per lo scudetto. “Possiamo dire che la stagione della Rugby Colorno alla seconda stagione nel Peroni Top 10 è stata buona, in quanto l’obiettivo che ci eravamo dati lo scorso luglio era di arrivare a una salvezza tranquilla. Con il quinto posto abbiamo mantenuto le promesse fatte. Qualche difficoltà l’abbiamo incontrata con le squadre che attualmente sono le prime quattro del campionato. Comunque ci siamo ben comportati con le dirette avversarie e pertanto tutto lo staff tecnico è confermato con il trittico: Casellato, Frati e Prestera”. Queste le parole di Romagnoli che aggiunge: “Il grosso della rosa verrà mantenuto ed ampliato con qualche rinforzo proveniente dalle Zebre come Lovotti, Fabiani e Bisegni. Cinque o sei giocatori sono in partenza: chi cambierà colori di casacca e chi si dedicherà agli studi universitari. Capitan Sarto ad esempio ha deciso di ritirarsi dal rugby giocato e gli auguriamo il meglio nella vita professionale che desidera costruirsi”.

Romagnoli svela l’obiettivo della prossima stagione: “Vogliamo alzare di nuovo l’asticella. Speriamo nei prossimi mesi di recuperare il gap che ci separa dalle quattro potenze del rugby italiano che si affronteranno nelle prossime settimane per la finale scudetto. E dopo i miglioramenti conseguiti dobbiamo aspirare nel 2023 ai play off”. Romagnoli sottolinea il settore giovanile ricco di talenti come i nazionali under 20 Mey e Odiase e l’under 19 Mattioli. E il pilone under 18 Ascari che è di stanza nell’Accademia di Milano. Questo a riprova che i giovani rugbysti ci sono e la società forma atleti di valore. Romagnoli conclude parlando della squadra femminile e dell’ottimo ambiente che ha trovato a Colorno che definisce ambiente dai sani principi: “Le Furie Rosse stanno vivendo un ringiovanimento dei ranghi, ciò nonostante hanno ottenuto il passaggio ai play off. Aspettiamo di vedere che traguardi saranno in grado di raggiungere”.

L’Hbs Colorno promuove il rugby in numerosi modi: rugby integrato, summer camp, rugby nelle scuole dell’obbligo, tiger camp; queste sono solo alcune delle iniziative quotidianamente messe in campo dai bianco rossi.