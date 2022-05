Festa e rock: il primo anno di Basilicanova col "concertone" - Foto

A Basilicanova è stato un 1° maggio all’insegna della festa e del rock.

Dopo il corteo della mattina, arrivato in piazza Ferrari accompagnato dagli Ottoni Matildici, dalle 15 ha preso il via il programma musicale. Sul palco in piazza Ferrari sono saliti i gruppi rock «Erezione continua», «Hard D.O.C.», «Redrum 04», «I ragazzi del Tugurio» e «Nothing good for».Poi la grande attesa per «Ma noi no», la Tribute Band dei Nomadi.

Durante la manifestazione cucina e bar sono stati a cura della Proloco locale. Allestito il mercatino per l’intera giornata.

La manifestazione del primo maggio è stata organizzata dalla Proloco di Basilicanova e dalla Cgil di Parma, con il patrocinio del Comune di Montechiarugolo.