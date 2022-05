Stazione, il «balletto» degli ascensori e delle scale mobili (E Cibus sta per iniziare) - Foto

Alla stazione ferroviaria continuano a non funzionare al cento per cento gli ascensori e le scale mobili. Oggi pomeriggio era ancora bloccato l’ascensore che porta dal sottopassaggio principale ai binari 4 e 5 (fuori uso da diverso tempo) mentre funziona quello che porta ai binari 2 e 3 (guasto fino a pochi giorni fa). In compenso ora è fuori uso l’ascensore che porta al binario 8. E c’è anche, come capita spesso, una scala mobile bloccata: oggi «tocca» a quella di salita dal piano -2 al piano -1.

Nei tabelloni elettronici è riportata l’indicazione che alcuni ascensori non funzionano. Speriamo che l’indicazione sparisca al più presto, assieme al triste «spettacolo» degli ascensori bloccati tra un piano e l’altro. Martedì 3 inizia Cibus e sarebbe bene che la stazione non presenti disagi per i visitatori della fiera che avranno scelto di arrivare a Parma in treno.