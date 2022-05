Dal racconto di carta al booktrailer: la 3 D del Liceo Ulivi si mette alla prova. Nel segno di Pantani

Nell’ambito del progetto EX LIBRIS - dai libri alle immagini andata e ritorno gli studenti della classe 3 D del Liceo G.Ulivi insieme a Sandro Nardi di 24FPS e ai docenti Andrea Barbieri e Federica Pedretti, hanno lavorato alla realizzazione di un booktrailer del racconto di Matteo Nucci “Marco Pantani. La Vetta, l’Abisso, la Gloria, contenuto nel libro La caduta dei campioni. Storie di sport tra la gloria e l’abisso, Einaudi editore. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del bando “Leggere crea indipendenza”. Attraverso l’utilizzo di materiale di archivio e girato originale, il booktrailer racconta l’ascesa e la caduta del ciclista Marco Pantani, che ha rappresentato una pagina triste dello sport italiano e non solo.

Il processo di creazione che ha portato all’adattamento del racconto in forma filmica, è partito dal confronto con l’autore del racconto, Matteo Nucci. Lo scrittore romano è stato invitato dal Liceo G. Ulivi per un confronto con i ragazzi nel quale ha il descritto suo schema narrativo fatto di immagini che si fanno emozioni (ansia, coraggio, desiderio di riscatto, turbamento) e di come poi sia partito da esse per strutturare il suo racconto.

In seguito ai suggerimenti dell’autore, indirizzati soprattutto a stimolare la libertà creativa rifuggendo dal un semplice documentarismo televisivo, gli studenti hanno abbandonato l’idea di utilizzare immagini consuete per trovarne altre originali, scavando nei ricordi e affidandosi alle parole di grandi giornalisti sportivi che hanno raccontato con originalità e passione le vittorie (e le sconfitte) di Marco Pantani.

Nella prima fase del percorso gli studenti hanno lavorato in gruppo e hanno selezionato liberamente i passi del libro che a parer loro fossero più adatti per creare un racconto per immagini che potesse appassionare il pubblico e farlo immergere in questa vicenda travagliata. Successivamente, dopo aver realizzato i video e registrato la voce fuoricampo che guida gli spettatori all’interno del video, si sono concentrati sul montaggio, vera anima di ogni booktrailer, andando a delineare la suggestiva struttura del video alternando filmati di repertorio a riprese originali.

È stato un lavoro intenso e molto partecipato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo, che sono stati liberi di immaginare, di raccontare attraverso l’archivio, di inventare situazioni complesse che hanno dato vita a questo progetto. Non di meno l’iniziativa ha consentito ai ragazzi di conoscere meglio la vicenda di un atleta tanto strepitoso quanto fragile che, seppur seguita dal vivo dalle generazioni precedenti, appartiene a tutti gli sportivi italiani di oggi e domani.

Sul sito di "Ex Libris”, a cura di Valentina Nanni e Azzurra Poldi Allai, sono raccontate e documentate tutte le fasi del percorso creativo.