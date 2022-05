Il Nobel Orhan Pamuk nelle stanze delle meraviglie del museo Guatelli - Foto

"E' stato un incontro che aspettavamo da tempo, perché sono molte le cose che legano il Museo Guatelli alle riflessioni di Pamuk, sui musei della vita quotidiana e al suo "Museo dell'Innocenza" che ha realizzato a Istanbul: il museo come luogo delle storie di umanità, gli oggetti del quotidiano che, come ci ha detto ieri pomeriggio prima di lasciarci, "testimoniano la loro poesia nascosta e la sinfonia delle vite umane". E' così che la Fondazione museo Ettotr Guatelli racconta la visita - domenica - del premio Nobel per la letteratura Ohran Pamuk. Ad accoglierlo e a guidarlo tra le stanze delle meraviglie del Bosco delle Cose, il direttore del Museo Mario Turci.