La Food Valley diventa una serie su Discovery Channel: oggi le riprese a Parma - Foto

Ciak, si gira (in cucina e nelle aziende) a Parma. Grazie a un progetto di Visit Emilia, con presidente Cristiano Casa, e della Regione, sono in corso le riprese di una serie che andrà in onda su Discovery Channel per raccontare l'Emilia nella sua incoronazione di Food Valley.

Ogni volta Andrea Petrini, guru della gastronomia, accompagna sul territorio uno chef straniero e una giornalista. Nel caso di Parma si tratta dello chef Isaac McHale, del Clove Club in Shoreditch a Londra, e della giornalista Anna Hart. Tappe alla Degusteria Romani, come vedete dalla foto, con una rezdora impegnata a mostrate i segreti (quasi tutti) della pasta fresca fatta in casa, e poi immersione nei mondi del culatello, del prosciutto di Parma e della ristorazione.