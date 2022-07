Il «Due Torri» parte con il botto - Foto

Già nel pomeriggio di giovedì il centro sportivo intitolato ad Aldo Notari, brulicava di centinaia di ragazzi e ragazze festanti, che giocavano e si rincorrevano, vestiti con i colori delle venticinque squadre che da ieri a domenica sono impegnate nella trentacinquesima edizione del Torneo «Due Torri» (!7’ Memorial Mario Bacchi Stefani), sponsorizzato dalla Cooperativa «La Giovane», la tradizionale kermesse giovanile, organizzata dal gruppo Oltretorrente Baseball-Softball.

Un’ edizione «in formato ridotto – ha spiegato il Presidente, Andrea Paini, introducendo la presentazione ufficiale, tenutasi giovedì sera- Il torneo durerà un giorno in meno, abbiamo dovuto rinunciare alle squadre straniere e abbiamo dovuto ridurre il numero delle squadre partecipanti, a causa della pandemia e della crisi economico-politica a livello internazionale. Ma dopo due anni, siamo contenti di essere riusciti di nuovo a mettere in piedi la manifestazione».



I più contenti erano loro, i giovanissimi che per tre giorni saranno protagonisti sui diamanti del centro sportivo «Aldo Notari», del «Fratelli Franchini» di via Volturno e del «Fainardi» di San Pancrazio, all’insegna «del divertimento, dell’amicizia, dello stare insieme ma anche - come ha spiegato Matteo Daffadà - consigliere regionale dell’Emilia Romagna - del rispetto delle regole, valori fondanti dello sport, che grazie a tutti gli organizzatori, ai genitori, ai tecnici, agli arbitri, questi ragazzi stanno imparando».



Dopo i saluti delle autorità, sono sfilate le venticinque squadre che da ieri si stanno dando battaglia, suddivise in sei categorie: pre-baseball, Under 12 Under 14, Under 18 per il baseball, Under 13 e Under 15 per il softball. Al termine della presentazione, i fuochi d’artificio hanno dato ufficialmente il via all’evento che il delegato del Coni, Antonio Bonetti ha paragonato «alla prima della stagione lirica al Regio», perché inaugura una ricca stagione di eventi del baseball giovanile che, come ha affermato l’assessore allo sport Marco Bosi «rappresentano il fiore all’occhiello della nostra città e della nostra provincia».

Quella di questo fine settimana sarà un’autentica full-immersion nel mondo del batti e corri, caratterizzata però anche di eventi collaterali, fuori dal campo: nelle serate di ieri e oggi, in concomitanza con le partite di serie A tra Parma e Collecchio è in programma il «silent-party», organizzato dai ragazzi delle due squadre seniores del gruppo Oltretorrente, mentre per questa sera è in programma l’aperitivo letterario, con ospite Alessandro Maestri, il miglior lanciatore italiano, che parlerà del suo libro «Mi chiamano Maesutori».

Infine, tra le due partite tra Parma e Collecchio, i campioni d’Europa del Parmaclima, saranno a disposizione dei giovanissimi protagonisti del torneo, per foto e autografi.