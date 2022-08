Il Po si è colorato di verde - Foto

Il Grande fiume, costantemente in magra, ricoperto di verde. Questo il fenomeno che, in questi giorni, ha colpito tante persone che si sono portate sulle sue rive. C’è chi ha subito ipotizzato un possibile sversamento di liquidi inquinanti o si sono chiaramente susseguite le ipotesi più disparate. La soluzione, invece, è presto data e semplice. In questi giorni la superficie (e solo quella) del Po è verde perché ricoperto da Lemna, detta anche lenticchia d'acqua. È quindi colorato da una pianta galleggiante, non si tratta assolutamente di inquinamento. Il fatto si è verificato anche in passato ma con minore intensità. A causa dell'elevata temperatura, del basso livello dell'acqua e di conseguenza del ridotto o assente rimescolamento delle acque, quest'anno la fioritura della lenticchia d’acqua (che una volta veniva prelevata in grande quantità e data come cibo alle anatre) è più intensa. Il fenomeno, quindi, non ha conseguenza alcuna per la salute pubblica né tantomeno per l’ambiente.