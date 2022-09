Le prime immagini dell'ultimo video del Titanic in 8K: ciò che resta 110 anni dopo il naufragio

Ecco i resti a 3.800 metri di profondità al largo di Terranova (Canada) del Titanic. Recentemente gli esploratori della OceanGate Expeditions hanno raggiunto quei fondali e hanno girato le prime, suggestive immagini in 8K della carcassa del transatlantico. Il video è stato realizzato con tecnologie di ultima generazione, che consentono l’ingrandimento dei più piccoli dettagli senza tuttavia subire una riduzione della qualità dell'immagine. "Grazie a questo filmato siamo stati in grado di vedere dettagli mai visti prima - ha detto a Geek Wire Rory Golden, membro del team OceanGate ed esperto subacqueo del Titanic -. Personalmente non avevo mai notato il nome del produttore dell’ancora di babordo, Noah Hingley & Sons Ltd.. Ho studiato il relitto per decenni e ho completato più immersioni, e non ricordo di aver visto nessun'altra immagine che mostrasse questo livello di dettaglio. E’ tutto molto eccitante”. Le missioni della OceanGate Expeditions sono aperte al pubblico, ma non sono “per tutti”, un posto a bordo costa infatti poco meno di 250mila euro. Il turismo generato dal Titanic sta tuttavia danneggiando quanto resta dell’imponente nave passeggeri, realizzata dai cantieri navali Harland and Wolff a Belfast. Secondo gli esperti l’integrità dello scafo è ormai compromessa: entro i prossimi 40 anni non ci sarà più nulla su quei fondali.