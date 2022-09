Bambini entusiasti per la Montanara Kids, guarda chi c'era - Foto

Non bastano certo poche gocce di pioggia per scoraggiare la passione dei piccoli runner. E così ieri si sono presentanti in tantissimi alla undicesima edizione della Montanara Kids, la corsa non competitiva riservata ai piccoli nati tra il 2011 e il 2016. Un anticipo rispetto alla Montanara Running, gara Fidal organizzata dal Circolo Minerva Asd, in programma per domenica 4 settembre.

Agonismo e voglia di vincere non sono mancati ma più di tutto i bambini si sono divertiti, nonostante il fiatone e qualche inciampo.

Alla fine, merenda e medaglie per tutti. Perché ieri, in fondo, tutti hanno vinto.