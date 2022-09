Protesta contro le buche rotolandosi in strada per diversi chilometri - Video

Originale protesta di un attivista sociale indiano Nityananda Olakadu, che vive nel distretto di Udupi, nello stato del Karnataka: per segnalare il problema annoso delle buche che costellano la strada principale della zona, l’uomo ha percorso alcuni chilometri rotolandosi per terra, e ha poi spiegato il gesto in una conferenza stampa.

In poche ore, il video della protesta, rilanciato sui social, ha attirato 50mila visualizzazioni ed è stato condiviso su Twitter 10mila volte. La pratica induista di rotolarsi per terra, attorno ai templi, o lungo le strade, anche per chilometri, per implorare gli dei è un tipo di voto chiamato «Urulu Seve». Olakadu si è detto convinto che soltanto l’intercessione degli dei potrà portare a un risultato, visto che non solo da anni gli amministratori sono informati del problema, ma è stata anche lanciata una gara d’appalto, che tuttavia non ha portato a nessun intervento. «Le pessime condizioni della strada mettono a rischio tutti i giorni la vita di migliaia di persone», ha denunciato.