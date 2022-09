Video di Balotelli barcollante fuori da un locale a Losanna. Il suo club: "E' a riposo per una bronchite"

"L'FC Sion ha letto con stupore diversi articoli riportanti un video del nostro giocatore Mario Balotelli a Losanna e voci secondo cui non avrebbe dato più notizie al suo club. Dopo la grande vittoria contro il San Gallo, parte della squadra si è recata nella capitale per celebrare il successo. In settimana Mario Balotelli ha avuto una bronchite ed è stato seguito direttamente dai medici del club che gli hanno prescritto degli antibiotici. Non avendo potuto allenarsi, Mario Balotelli non si recherà domani a Rapperswil per il secondo turno della Coppa Svizzera. Nel weekend farà invece un allenamento individuale con il nostro preparatore atletico". Lo scrive il Sion in una nota pubblicata sul sito per smentire le notizie riportate dalla stampa elvetica con un video di pochi secondi che ritrae Balotelli all’uscita di un locale a Losanna.

"L'FC Sion si rammarica che questo video abbia assunto proporzioni inutili e sproporzionate che danneggiano l’immagine del nostro attaccante. Il club - conclude il Sion nella nota - ne approfitta per ricordare di essere molto contento dell’attuale prestazione della squadra dall’arrivo di Mario Balotelli".