Automazione: premiato il progetto dei ragazzi dell'Itis - Video

Medaglia d'oro olimpica 2022. La specialità era l'automazione e a conquistarla tra 70 scuole partecipanti di tutta Italia sono state le ex 4B, 4C, 5B e 5C indirizzo automazione dell'Itis Leonardo da Vinci. I primi ancora in via Toscana ad affrontare l'ultima tappa che li porterà a decidere del futuro, i secondi tornati per l'occasione lì, dove il futuro si è poi aperto, tra lavoro o facoltà scientifiche.

Il premio assegnato da Siemens permetterà di rifornire i laboratori della scuola di materiali vari, hardware e software. Il loro progetto vincente, in collaborazione con Opem, ha previsto la realizzazione di un braccio robotico per il fine linea di un multiprodotto: selezione dei non conformi per peso e per riconoscimento attraverso un Qr code e poi smistamento sui pallet per prendere due destinazioni di mercato diverse.