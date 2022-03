Cinque alloggi per l'edilizia residenziale sociale a Monticelli

Il consiglio comunale di Montechiarugolo nella seduta del 7 marzo ha deliberato con voto unanime la concessione all’Unione Pedemontana Parmense di 5 alloggi di edilizia residenziale sociale situati nella palazzina “ex Utia” in Via Basse a Monticelli Terme.

Durante il consiglio comunale del 17 gennaio altri 2 appartamenti dello stesso immobile, pervenuto a titolo gratuito al Comune di Montechiarugolo in forza di una convenzione urbanistica del 2008, erano stati ceduti in comodato d’uso all'Arma dei Carabinieri per le esigenze abitative del personale in servizio presso la Stazione di Monticelli Terme.

Il Comune di Montechiarugolo, che dal 2013 ha conferito all’Unione Pedemontana Parmense le funzioni relative ai servizi sociali e dal 2014 i servizi di Edilizia Residenziale Pubblica, ha deciso di concedere all’Unione la gestione dei 5 alloggi destinati ad edilizia residenziale sociale.