Un'auto esce di strada in via Argini Sud a Basilicanova. Ferita una donna

Paura in via Argini Sud. Questa mattina, poco dopo le 9, un’utilitaria è uscita di strada. Ferita la donna al volante, una trentenne che è stata trasportata in ambulanza al Maggiore di Parma in condizioni di media gravità.

L’utilitaria, che stava marciando da Mamiano in direzione di Basilicanova, è improvvisamente uscita di strada per cause attualmente ancora al vaglio della Polizia locale Unione Pedemontana Parmense. Nel sinistro non sono state coinvolte altre vetture. Dato che l’auto uscita di strada era alimentata a gas, per mettere in sicurezza la vettura si è reso necessario anche l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Parma.