Via degli Abati: Blogger americani nel borgo

I bloggers Usa Margherita Ragg e Nick Burns, fondatori del blog The Crowded Planet sono partiti domenica da Bobbio a piedi e sono giunti a Bardi dopo aver percorso 65 chilometri in quattro giorni lungo la Via degli Abati, (129 km in tutto) uno dei 14 cammini per viandanti e Pellegrini della Regione.

La coppia, appassionata di turismo escursionismo, hilking e avventura, sta documentando sui propri canali social questa esperienza slow in Emilia Romagna che mette insieme bellezze naturalistiche e luoghi storici e di fede. Durante il cammino i due bloggers hanno fatto tappa a Nicelli, Grappallo, Bardi, Osacco, e Borgotaro, assaporando via via anche l’enogastronomia tipica del territorio.