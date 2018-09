Le porte del treno non si aprono a Colorno: i viaggiatori scendono a S.Polo

Il treno è in orario, ma come sottolinea il gruppo "Amo Colorno", che ci segnala il disservizio le porte del treno Parma-Brescia a Colorno non si sono aperte. I viaggiatori sono quindi dovuti scendere a San Polo di Torrile. La segnalazione arriva con una lettera in cui si spiega come il treno partito alle 7:15 da Casalmaggiore è arrivato a Colorno "abbastanza puntuale", ma le porte non si sono aperte. "Ha proseguito come se nulla fosse la sua corsa verso San Polo di Torrile, facendo scendere studenti e lavoratori di Colorno nella stazione successiva". E oggi era anche il primo giorno di scuola. "Basta. Quando è troppo è troppo - scrivono quelli di "Amo Colorno" -. Dopo l’episodio di questa mattina, abbiamo deciso per l’ennesima volta, di scrivere alla stampa, perchè tanto, scrivere a Trenord, non porta alcun beneficio e nemmeno si riceve risposta (noi ne sappiamo qualcosa)". Parlano dell’"ennesimo disservizio targato “TRENORD” sulla tristemente ormai famosa “tratta del rimpianto”; come ormai noi cittadini di AMO COLORNO abbiamo deciso di chiamare la PARMA - BRESCIA".