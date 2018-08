Asia Argento verso l'esclusione da X Factor

Manca l'ufficializzazione, ma Asia Argento dovrebbe essere fuori da X Factor. Trasmissione che, al momento non ha spostato la data di inizio: il 6 settembre. A mettere, per così dire, nei guai gli sms e le foto pubblicate dal sito TMZ e la dichiarazione dello stesso Jimmy Bennett, che ha rotto il silenzio dicendo: "Finora ho taciuto per vergogna. All'epoca dei fatti ero minorenne e ho cercato giustizia nel modo che a me sembrava più appropriato perché non mi sentivo pronto ad affrontare le conseguenze che questa vicenda, se resa pubblica, avrebbe potuto comportare", tutti elementi in più che nonostante la dichiarazione di Argento, "Non ho avuto una relazione sessuale con Bennett", rendono di fatto inevitavibile la decisione di sostituirle nel gruppo di giudici del talent show. Sky Italia e Freemantle (la prima manda in onda lo show, la seconda lo produce) fin dall'inizio, dall'usicta dell'articolo del New York Times in cui veniva detto che la Argento aveva pagato 380 mila dollari all'attore Jimmy Bennett, avevano detto: "Vogliamo essere chiari: se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque – in pieno accordo con FremantleMedia – non potremmo che prenderne atto e interrompere immediatamente la collaborazione con Asia Argento". Un problema non da poco, però, è come sostituire le sei puntate già registrate con audizioni, squadre già formate e gruppi.