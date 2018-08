Asia Argento: "Mai avuto rapporti sessuali con Bennett. E' una persecuzione"

«Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett». Lo afferma Asia Argento in una nota nella quale parla esplicitamente di «una persecuzione». «Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo», aggiunge l’attrice.