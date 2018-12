Rubano un'auto e postano la foto su Instagram: due giovani fermati dalla polizia

Viaggiavano per le strade di Firenze su una Mercedes rubata, senza sapere di aver a bordo un impianto gps installato dalla compagnia assicurativa. Così due ventenni albanesi sono stati rintracciati e bloccati questa mattina dalla polizia, avvisata dei movimenti della vettura dagli operatori della centrale operativa della compagnia. I due sono stati sottoposti a fermo per ricettazione. Ma, spiega la polizia, uno dei due aveva perfino pubblicato su Instagram delle foto in cui si vedono i suoi piedi poggiati sul cruscotto dell’auto, e le braccia del complice sul volante. Le immagini sono state trovate nei loro cellulari, che sono stati sequestrati.

L’auto era stata rubata ieri a Rufina (Firenze). Stamani poco prima delle 9.30 la compagnia assicurativa ha avvisato il 113 segnalando che il Gps installato sulla vettura indicava la presenza alla periferia sud di Firenze. Così le volanti si sono posizionate in strada anticipando i malviventi negli svincoli lungo il loro percorso. Appena la Mercedes ha imboccato via Piagentina, in direzione dei lungarni, è stata intercettata da una Pantera. Ne è nato un inseguimento, terminato quando i fuggitivi hanno imboccato contromano via del Madonnone trovandosi bloccati da un veicolo che arrivava in senso opposto.

I due, già noti alle forze dell’ordine, hanno provato a fuggire a piedi ma sono stati bloccati.