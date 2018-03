La politica italiana è in una fase cruciale, l'apporto delle donne in politica diventa sempre più importante. Abbiamo scelto la Top7 delle giovani più famose:

1) Mara Carfagna (42 anni) - Non più giovanissima, ma vanta ormai un'esperienza più che decennale in politica, Parlamentare del Popolo della Libertà e di Forza Italia, è stata Ministro per le pari opportunità del Governo Berlusconi. Si è avvicinata alla politica nel 2004, in precedenza era stata eletta Miss Cinema nel 1997, oltre ad aver presentato diversi programmi in TV. Nel 2011 ha sposato il costruttore romano Marco Mezzaroma da cui ha divorziato dopo un anno, adesso fa coppia con l'ex deputato Alessandro Ruben.