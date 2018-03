La tragica morte dell'ex rettore Loris Borghi Video

L'ex rettore dell'Università di Parma, Loris Borghi, è stato trovato morto in un'auto sotto il cavalcavia di Baganzola. Disperata e, purtroppo inutile, la corsa all'ospedale e il ricovero in rianimazione. Si pensa ad un gesto estremo, aveva 69 anni.

L'ex rettore, indagato con l’accusa di abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta "Pasimafi", si era dimesso lo scorso maggio. A gennaio di quest'anno invece era stato chiesto il rinvio a giudizio per un'altra vicenda: le nomine di Tiziana Meschi a primario e poi a capo del dipartimento geriatrico.

Loris Borghi, professore ordinario di Medicina interna era nato a Palanzano il 15 febbraio del 1949. Dopo il conseguimento della maturità classica, a Reggio Emilia, nel 1968, si era laureato in Medicina e chirurgia nell'ateneo parmigiano (con lode), nel 1974. Due le specializzazioni conseguite: in Medicina Interna a Parma, nel 1980 e in Biochimica e Chimica Clinica, sempre a Parma, nel 1984, sotto la guida dei suoi maestri, Bonaventura Rescigno, Luigi Migone, Alberico Borghetti e Almerico Novarini.

Ricercatore del CNR nel biennio 1978-1980 è stato ricercatore Universitario (1980-1999), professore ordinario dal 2000, coordinatore di Semeiotica e Metodologia Clinica, direttore del Dipartimento Universitario di Scienze Cliniche, direttore delle scuole di specializzazione in Gastroenterologia, Scienza dell’alimentazione, Allergologia ed immunologia clinica, Medicina d’emergenza-urgenza. Tra i numerosi ruoli, quello di presidente dell' Osservatorio della Regione Emilia-Romagna per le scuole di specializzazione mediche, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 2005 al 2012 e direttore del dipartimento di medicina clinica e sperimentale. Dal 2013 a maggio dell'anno scorso è stato rettore dell'Università di Parma.

Il cordoglio del sindaco Pizzarotti

"Una tragica notizia che coglie tutti di sorpresa e che ho appreso con grande e profondo sgomento. Ho avuto modo di conoscere e apprezzare Loris Borghi durante il suo mandato come rettore dell'Università di Parma. Insieme, e per la prima volta dopo diversi anni in cui il Comune e l'Università hanno evitato di collaborare, abbiamo stretto un forte legame istituzionale, portando l'Università e il Comune a un dialogo costante e continuo, contribuendo a far crescere entrambi attraverso progetti che tuttora stiamo portando avanti con il nuovo rettore Andrei. Sin da subito Borghi mi ha fatto una bellissima impressione: persona pacata, intelligente, pragmatica e dedita con passione al proprio lavoro. Una persona che era difficile non stimare. La notizia è terribile, drammatica, e ha un sapore davvero amaro. A nome di tutto il Comune di Parma le mie condoglianze alla famiglia".

Il cordoglio del sindaco di Palanzano

Lino Franzini: "Apprendo con grandissimo dolore questa notizia; era una persona cara, nato su queste terre a cui era rimasto sempre legato; uno di noi, amico di tutti noi; dispiace tantissimo, in Loris Borghi avevo un amico, una persona su cui potevo contare per un consiglio o un aiuto per queste terre abbandonate e dissestate; eravamo coetanei poi il lavoro e le vicissitudini ci hanno separati. Non è giusto; la vita per Loris Borghi non doveva finire così. Che il Grande Spirito che ha costruito il mondo gli dia quella pace e quella tranquillità che, a mio avviso, avrebbe meritato anche su questa terra, un caro abbraccio Loris. Le più sentite condoglianze ai famigliari".