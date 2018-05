Dopo ogni furto, lasciava una mela mangiucchiata come "ricordo". Una sorta di firma-sberleffo che il ladro, un albanese 36enne che abitava a Parma, aveva lasciato anche sul tavolo di un appartamento svaligiato lo scorso novembre a Monticelli. Ma stavolta la mela l’ha "tradito": le indagini dei carabinieri di Monticelli e dei colleghi del Ris hanno permesso di arrestarlo, per una decina di furti commessi in varie città del nord Italia.