Lutto a Traversetolo per la morte dell'ex sindaco Ginetto Mari. Mari aveva 67 anni, è per tantissimi anni è stato protagonista indiscusso della vita politica e amministrativa del paese. Più volte sindaco, anche a intervalli di distanza: l'ultima volta era stato eletto nel 2011 ma aveva già fatto una lunghissima esperienza da primo cittadino dal 1993 al 2001. Bancario in pensione, sposato, due figli, aveva anche presieduto l'Asd calcio Traversetolo. Ancora oggi era un suo grandissimo tifoso, presente il più possibile sulle tribune.