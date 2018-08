Fa sesso e poi pretende soldi, 35enne arrestato. Per le sue prestazioni sessuali ha preteso che una ragazza lo pagasse, poi l’ha anche ricattata e minacciata. Ma il “gigolo’”, S.B., pregiudicato 35enne di origine sarda che vive a Salso, è stato arrestato dai carabinieri della città termale.

La vittima, anch’essa sarda e di un anno più anziana, aveva conosciuto il pregiudicato online. Poi l’incontro, alcuni giorni fa, a Salso a casa dell’uomo, i rapporti sessuali, l’estorsione di denaro per non pubblicare in rete foto compromettenti e le minacce. La ragazza ha in un primo tempo consegnato all’uomo duecento euro ma poi ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno arrestato l’uomo.