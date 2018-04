Garrone, Rohrwacher e Golino a Cannes. "Sorrentino? Studiamo come mostrarlo"

Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher sono stati selezionati in concorso ufficiale al Festival del cinema di Cannes: è quanto annunciato a Parigi dal delegato generale del Festival Thieerry Fremaux.

Euphoria di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea è stato scelto in concorso per la selezione di "Un Certain Regard", il cui programma è stato annunciato stamattina.



Sorrentino? "Studiamo come mostrarlo"

Sorrentino? «Il film esce in Italia in due parti: una uscirà prima dell’inizio del Festival di Cannes (il 24 aprile, Loro 1, mentre il 10 maggio sarà in sala Loro 2 ndr). La natura stessa di quel progetto ci ha fatto un pò esitare sul modo in cui mostrare il film a Cannes. Le discussioni sono ancora in corso": il delegato generale del Festival, Thierry Frèmaux, in conferenza stampa a Parigi, ha risposto così a una domanda dell’ANSA sull'assenza di Loro di Paolo Sorrentino dalla selezione ufficiale. Il nuovo film ha per protagonista Toni Servillo nei panni di Berlusconi.

No ai selfie al Festival: "9 volte su 10 sono brutti"

"A Cannes si va per guardare, non per essere visti": il delegato generale del Festival, Thierry Fremaux, in conferenza stampa a Parigi, ha risposto così a una domanda sulla messa al bando dei selfie durante il red carpet in progamma dal 9 al 18 maggio. I selfie? «In più 9 volte su 10 sono brutti», gli ha fatto eco Pierre Lescure.