Sicurezza, 11 nuove telecamere. Fecci: «Prevenzione in primo piano»

Noceto L’amministrazione di Noceto investe ancora sulla sicurezza. Grazie a due stanziamenti da 90mila euro ciascuno, nel 2021 e nel 2022, e con il co-finanziamento del ministero degli Interni, sono arrivate undici nuove telecamere sul territorio comunale, di cui la metà sono di ultimissima generazione e, per questo, dotate di un innovativo sistema di intelligenza artificiale.

Questo nuovo intervento, annunciato in municipio dal sindaco Fabio Fecci, dall’assessore al Bilancio Marco Barantani e dall’ingegner Enrico Tedeschi, porta a ben 750mila euro il totale degli investimenti sulla videosorveglianza a Noceto dal 2015 ad oggi. La sicurezza è infatti un tema al centro dell'attenzione dell’amministrazione comunale. «Con un investimento di 750mila euro totali, l’amministrazione è intervenuta dal 2015 ad oggi per ammodernare e migliorare il sistema di videosorveglianza di Noceto portandolo a cento telecamere - ha spiegato il sindaco Fabio Fecci -. È un piano di investimenti fortemente voluto, in quanto, benché le telecamere non arrestino da sole i delinquenti, sappiamo che la videosorveglianza costituisce un importante strumento al servizio delle forze dell’ordine. Inoltre, un’efficiente e moderna rete di telecamere gioca anche un importante ruolo nella prevenzione dei reati».

Le telecamere saranno come cento occhi in più puntati sul territorio. «Il centro di controllo del sistema di videosorveglianza si trova in locali idonei all’interno del comando della polizia locale - ha proseguito Fecci -. In questi anni siamo intervenuti anche sul suo software, migliorandolo, e questo consente ai nostri agenti di dialogare con un’efficacia sempre maggiore con i dati raccolti dalle telecamere».

«Dei 750mila euro investiti sulla sicurezza, 670mila provengono direttamente dal bilancio del Comune - ha sottolineato l’assessore al Bilancio, Marco Barantani -: è una cifra importante, e sono soddisfatto di essere riuscito a metterla a disposizione dei nostri uffici, che l’ha tradotta in numerosi progetti per migliorare la sicurezza dei nocetani». «Con l’amministrazione abbiamo scelto gli ultimi ritrovati della tecnologia - ha aggiunto l’ingegner Enrico Tedeschi, l’esperto di videosorveglianza che ha seguito la parte tecnica dell’intervento -. La metà delle nuove telecamere è dotata di intelligenza artificiale: ciò significa che questi strumenti producono metadati in grado di facilitare il compito dell’operatore di polizia che andrà a visionare i filmati. Gli stessi agenti di polizia locale potranno anche fornirci spunti per implementare in futuro il sistema».