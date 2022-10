Barbara e il volontariato, una tradizione di famiglia

Noceto La passione e l’impegno per la sagra della polenta e i valori del volontariato in Pro loco si passano da una generazione all’altra. Così è stato possibile far vivere con grande successo questa manifestazione per mezzo secolo.

E la storia di Barbara Maffina, vicesegretaria della Pro loco di Cella, socia più giovane con i suoi 21 anni, ma già da due anni nel consiglio direttivo dell’associazione che organizza la sagra della polenta, ne è una conferma. «È come se fossi nata e vissuta da sempre in Pro loco - spiega Barbara -: in famiglia siamo da sempre impegnati nell’associazione. Da mio padre Claudio a mio fratello Luca, che ha 28 anni, ci siamo tutti messi in gioco per dare il nostro contributo alla grande squadra della Pro loco. Ho iniziato a dare una mano alla sagra piccolissima, partendo dalle mansioni più semplici ma non per questo meno importanti: ho cominciato con il servizio ai tavoli, poi, gradualmente, sono passata negli stand, arrivando quest’anno a prestare servizio nello stand che si occupa della preparazione della polenta».

«Fra i miei compiti in Pro loco, inoltre, c’è anche la gestione dei social e della comunicazione: gestisco io i nostri post e i nostri canali sulle principali piattaforme». In Pro loco, ogni volontario è una parte indispensabile per il buon funzionamento della macchina organizzativa.

«Siamo una grande squadra, e fra di noi siamo molto affiatati - sottolinea Barbara -. La collaborazione di tutti è fondamentale per la buona riuscita della sagra. E l’affetto della gente che torna a trovarci a Cella, anno dopo anno elogiando la qualità della nostra manifestazione, è la ricompensa per il nostro lavoro. Il volontariato è importante per me e mi ci dedico con passione: sono inserita, sempre come volontaria, anche nella Croce Rossa di Medesano. E il mio impegno è grande sia alla Pro loco di Cella sia alla Cri medesanese».

Dietro alla sagra della polenta, quindi, c’è tanto lavoro e un’appassionata determinazione da parte dei volontari, che, coordinandosi fra loro, assicurano la buona riuscita dell’evento. «Lavoriamo tutto l’anno per preparare la festa - evidenzia la vicesegretaria della Pro loco -. In particolare, la settimana prima della sagra è stata molto impegnativa: abbiamo avuto tante riunioni dove si sono decisi gli ultimi dettagli. La fatica e l’impegno non mancano, ma, quando le persone che frequentano la nostra manifestazione lodano il lavoro fatto, allora ecco che d’un tratto tutto ciò che facciamo viene ripagato».