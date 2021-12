Ubriaco e violento arrestato a Piacenza

Ha pagato a caro prezzo la sua ubriachezza molesta un trentenne che, insieme ad un coetaneo, ha molestato alcuni clienti e titolari di bar in pieno centro a Piacenza. L’uomo, africano d’origine ma con cittadinanza italiana, con alle spalle alcuni precedenti penali, è stato arrestato perché su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Parma.

Insieme all’amico, extracomunitario ed incensurato, ha dapprima cercato di rubare alcune bottiglie da una enoteca dalla quale sono stati allontanati. Poi, insieme, hanno infastidito clienti e titolari di alcuni bar e, non contento, hanno distrutto alcune bottiglie di vetro in mezzo alla strada. Il più violento dei due, quello finito in carcere, ha anche minacciato alcuni automobilisti e, dopo essersi messo in mezzo alla strada, si è addirittura sdraiato sui cofani di alcune auto.

Un uomo che ha cercato di allontanarlo è stato anche spintonato, aggredito e minacciato.

Sul posto sono accorsi i poliziotti delle volanti, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Piacenza e quelli della Sio. Anche sulle auto delle forze dell’ordine i due, completamente fradici, hanno opposto resistenza in ogni modo.

Una volta finiti in questura sono stati sanzionati e, il più violento, denunciato per minaccia aggravata e arrestato perché era appunto destinatario anche di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Parma.