«Uccidi mia moglie e mia suocera» Ma il «sicario» lo tradisce: arrestato

Sarzana (La Spezia) «Voglio un lavoretto pulito». Con queste parole, agghiaccianti, si sarebbe rivolto a un «killer» che avrebbe dovuto uccidere per lui l'ex moglie e l'ex suocera. Scopo? Incassare l'eredità.

Per portare a termine il suo criminoso disegno ha offerto all'uomo che aveva individuato come possibile sicario, trentamila euro. Qualcosa, però, fortunatamente per le due donne, è andato storto e sarebbe stato quello che avrebbe dovuto eliminare l'ex moglie e l'ex suocera a raccontare tutto ai carabinieri che hanno arrestato un cinquantenne, di professione impiegato in un'azienda, residente a Sarzana, in provincia della Spezia, ma che sarebbe originario della Valtaro.

Sembra la trama di un film di Alfred Hitchcock, tipo «Delitto per delitto», ma purtroppo invece stavolta tutto è successo davvero. La pianificazione del doppio femminicidio, secondo quanto hanno spiegato gli investigatori dell'Arma, è andata vicinissima a realizzarsi.

Così, però, non è stato e l'ideatore del piano, sventato dai carabinieri dell'Aliquota operativa di Sarzana, è finito in manette.

Al cinquantenne, che si era separato qualche tempo fa dalla moglie, evidentemente i soldi non bastavano. Ha così cominciato a pensare come fare per ottenerli e questa «soluzione» gli è forse apparsa praticabile. Ha perciò pensato, per riuscire a incassare l'eredità di eliminare in un colpo solo l'ex moglie e l'ex suocera.

Un piano che a chiunque sembrerebbe folle, ma che nella sua mente invece ha continuato a farsi strada arrivando, quasi, fino in fondo.

Già, ma come fare a portare a termine il disegno criminoso e, soprattutto, uscirne «puliti»? Facile da pensare, molto meno da realizzare. Allora, il cinquantenne cos'ha fatto? Ha pensato di far fare il «lavoro sporco» a un'altra persona.

Uno che, secondo lui, proprio per avere avuto dei problemi passati con la giustizia, poteva fare al caso suo. Gli ha così promesso trentamila euro, diecimila subito e ventimila a «lavoro ultimato», per sbarazzarsi delle due donne. Non pensava, però, che proprio quello che lui aveva scelto per il delitto l'avrebbe «tradito». Invece, è andata proprio così.

Cinquantenne, impiegato, apparentemente una persona come tante. E, soprattutto, nessun problema con la giustizia. Ma un disperato bisogno di soldi, tanto da architettare un piano per eliminare entrambe per incassare l'eredità. Trovato l'uomo che avrebbe dovuto farle fuori, si è messo d'accordo sulla cifra fornendo anche numerose informazioni sulle abitudini e spostamenti delle due. Ma nel frattempo, l'uomo scelto per fare il killer avrebbe cominciato a vacillare. Uccidere non è, infatti, «cosa da poco». Sta di fatto che, dopo aver riflettuto, avrebbe fatto ciò che era giusto rivolgendosi ai carabinieri.

I militari hanno così messo sotto sorveglianza le due donne e intanto hanno continuato a indagare. Fino all'epilogo di questa brutta storia.

Il «sicario» lo ha, infatti, chiamato dicendogli che avrebbe accettato il «lavoro» e i due hanno deciso di incontrarsi, nel tardo pomeriggio di domenica, per la prima tranche di pagamento in una zona periferica di Sarzana. Ma quando l'impiegato ha dato la busta con i soldi a quello che aveva scelto come killer, sono saltati fuori i carabinieri. Il cinquantenne, su ordine della procura della Spezia, è stato poi accompagnato in carcere. Ora dovrà rispondere di tentato omicidio.