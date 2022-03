Lite in famiglia nel Piacentino, padre accoltella il figlio

Un giovane di 31 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dal 118 per una coltellata alla pancia. A colpirlo sarebbe stato il padre di 65 anni durante una colluttazione avvenuta oggi pomeriggio nei pressi di un’abitazione di San Nicolò, in provincia di Piacenza. Anche l'uomo è stato portato all’ospedale, ma nessuno dei due si troverebbe in pericolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Piacenza per indagare: dai primi accertamenti si sarebbe trattato di una lite per motivi famigliari.