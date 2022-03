Cavalli, maiali e asini tenuti legati in spazi strettissimi: azienda agricola sanzionata per oltre 9000 euro

Legati, in spazi angusti e in condizioni di scarsa illuminazione: è così che i carabinieri della stazione forestale del comune di Gualtieri hanno trovato 5 maiali, 2 cavalli e 2 asini tenuti in un’azienda agricola della bassa ovest reggiana.

Il tutto in evidente violazione rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo riguardante il benessere degli animali d’allevamento. Alla luce di quanto verificato, sono stati quindi contestati al titolare dell’azienda violazioni amministrative per un totale superiore ai 9000 euro, comprendendo anche sanzioni relative ad aspetti amministrativi riguardanti le iscrizioni alle relative anagrafi zootecniche e la tenuta dei registri prescritti con riferimento anche ad altri animali detenuti.

A seguito dei controlli eseguiti dai carabinieri è stata inoltre identificata e sanzionata per un totale di 4100 euro una persona che aveva trasportato alcuni cavalli presso l’azienda, in assenza di titoli autorizzativi e di documentazione di trasporto.