Torna domenica il Primo maggio Aiolese. Dopo due anni di stop, ad Aiola, frazione di Montecchio, torna la giornata di festa dedicata al patrono San Giuseppe Artigiano con le mostre di antichi mestieri, trattori d’epoca e hobbistica, le attività per i bambini, il mercatino della parrocchia e altro ancora. Due messe in parrocchia (8,30 e 10); alle 11,30 l’inaugurazione ufficiale. Alle 15 sfilata in abiti tradizionali del trasporto di latte al caseificio, cui seguirà la classica cottura a legna della forma di Parmigiano Reggiano. Saranno aperti anche i punti di ristoro e il museo La Barchessa.