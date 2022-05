41enne cade in una buca all’Acciaieria di Rubiera: morto

E’ grave l’operaio che ha avuto un infortunio sul lavoro stamattina intorno alle 8.30 nel Reggiano.

L’uomo, 41 anni, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dopo essere caduto in una buca mentre lavorava all’azienda Rubiera Special Steel (nota anche come l’Acciaieria di Rubiera) in via XXV Aprile, in località Salvaterra di Casalgrande. I colleghi hanno immediatamente allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza, disponendo il trasporto in ospedale con un codice di alta gravità, visti i seri traumi riportati nell’incidente.

Sul luogo anche vigili del fuoco, carabinieri e personale della medicina del lavoro dell’Ausl che indagano sull'accaduto per ricostruire la dinamica.