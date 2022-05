Montecchio: sfonda il cancello di casa con l’auto e minaccia i genitori con un cutter: arrestato  

Prima ha sfondato con l’auto il cancello di casa dei suoi genitori, poi non soddisfatto li ha minacciati con un cutter e ha tentato di ferirsi da solo. Infine se l’è presa con i carabinieri intervenuti per bloccarlo, causandogli una serie di lesioni guaribili in pochi giorni.

E' successo ieri sera, a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, e dopo l’intervento dei militari, che sono riusciti a risolvere la situazione con grande fatica, l’uomo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Reggio Emilia. Finiti i controlli medici, quando l’uomo si è calmato i carabinieri lo hanno accompagnato in caserma, dov'è stato arrestato con le accuse di danneggiamento, lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.