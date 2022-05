Senza indicazione di origine e senza istruzioni in italiano: sequestrate 69 confezioni di giocattoli "Pop Up" nel piacentino

I Carabinieri del Nas di Parma, nel corso di un’ispezione presso un bazar nel Piacentino, hanno sequestrato 69 confezioni di giocattoli per bambini denominati “pop up”, del valore complessivo di circa 3000 euro, poiché risultati in parte privi di qualsiasi etichettatura ed in parte privi in etichetta delle avvertenze in lingua italiana.

Al titolare dell’attività è stata comminata una multa di 3000 euro. Il sequestro è stato operato nell'ambito dei servizi finalizzati alla repressione di condotte scorrette da parte di commercianti che mettono in vendita giochi potenzialmente pericolosi per la salute dei bambini.