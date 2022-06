Vino, l'Emilia-Romagna punta sulla promozione nei mercati dei Paesi extra-Ue: ecco il bando

L’Emilia-Romagna scommette sul vino e rafforza la promozione di produttori, consorzi e associazioni professionali verso i Paesi extra-Ue.

Due gli strumenti messi a disposizione degli imprenditori del vino: un bando regionale da 6,8 milioni di euro a cui si può fare domanda entro il 10 agosto 2022 e uno del ministero per le Politiche agricole che mette a disposizione 13,3 milioni di euro. In questo caso le domande devono arrivare entro il 4 luglio 2022.

“La promozione del vino riveste un ruolo fondamentale per la crescita del settore- afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi-, dobbiamo individuare nuovi mercati per rafforzare la promozione all’estero, in quei Paesi che manifestano interesse per le nostre produzioni . È per questa ragione che abbiamo deciso di aumentare le risorse del bando di 2,2 milioni di euro. Crediamo che questa misura- continua l’assessore- debba essere riservata a soggetti che associano più produttori di vino, ma anche quest’anno abbiamo voluto aprire ai multiregionali e tenere i requisiti ai limiti inferiori previsti dalla norma, per consentire l’accesso ai contributi della promozione del vino anche ai produttori più piccoli”.

Il bando regionale, approvato dalla Giunta, mette a disposizione fondi del Ocm Vino (Organizzazione comune di mercato del vino) per progetti regionali e multiregionali relativi ai vini a Denominazione di Origine, a Indicazione geografica, spumanti di qualità, spumanti di qualità aromatica e vini varietali anche biologici.

Sempre sulla Misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi extra-Ue, è possibile presentare progetti nazionali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in cui le aziende devono avere sede operativa e promuovere i vini di almeno cinque regioni diverse.

Per ulteriori informazioni si possono consultare le pagine dedicate sul portale della Regione Emilia-Romagna www.agricoltura.regione.emilia-romagna.it





I dati del bando

A chi sono rivolti i bandi

Possono fare domanda i produttori di vino singoli o associati, i consorzi di tutela dei vini a

Denominazione di Origine singoli o associati e le organizzazioni professionali, presentando non più di

una domanda sui progetti multiregionali e/o due domande di aiuto sui progetti regionali se rivolte a

mercati di Paesi terzi diversi.

Per presentare le domande di aiuto ci sarà tempo fino alle ore 15 del 10 di agosto 2022 , tramite

Posta Elettronica certificata (agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it) oppure tramite corriere

espresso, raccomandata o consegna a mano all’assessorato Agricoltura della Regione - viale della

Fiera 8, Bologna.

Il bando regionale

Per sostenere il processo di internazionalizzazione delle aziende e la capacità di promuovere sui

mercati le etichette emiliano-romagnole, la Giunta regionale ha aumentato di 2,2 milioni di euro le

risorse disponibili, trasferendo i fondi dalla Misura Ristrutturazione dei vigneti alla Misura

Promozione, per il secondo anno consecutivo, portando così a oltre 6,8 milioni di euro le risorse a

disposizione per le nuove domande.

Un finanziamento aggiuntivo di 250mila euro sarà riservato ai progetti multiregionali di aziende con

sedi operative in almeno due Regioni.

Si possono richiedere contributi, fino al 50% della spesa ammissibile, per partecipazione a

manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, campagne di informazione sui

sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica

vigenti nell’Unione europea, nonché azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità

del vino. Verranno finanziati progetti per un minimo di 100mila euro fino a un massimo di 3 milioni di

euro di contributo.

Tutte le attività dovranno svolgersi a partire dal 1 gennaio 2023 e terminare al 30 giugno 2023, se

non si richiede l’anticipo dell’’80% del contributo concesso, o terminare al 15 ottobre 2023 se si

richiede l’anticipo del contributo.

All’interno di ogni progetto presentato i soggetti partecipanti devono dimostrare, dai registri di

cantina, di avere avuto al 31 luglio 2021 una giacenza di almeno 50 ettolitri di vino confezionato.

Entro il 10 ottobre 2022 la Regione approverà la graduatoria dei progetti regionali e multiregionali e

lo comunicherà ai richiedenti il contributo, che avranno 7 giorni di tempo per accettare o meno il

contributo ammesso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Assessorato Regionale Agricoltura al link:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/