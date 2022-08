Batteri nell'Adriatico, Bonaccini: "Bagni sicuri, venite da noi. Le analisi arriveranno a brevissimo"

- «Si può fare il bagno, si può venire tranquillamente qui. Noi siamo un ente serio, rigoroso, che fa i controlli proprio a tutela della salute, dei bagnanti, delle persone» .

E’ il commento del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a margine di una conferenza stampa a Rimini. «La prima rassicurazione è che in 24 ore è rientrato l’allarme». Il presidente ha spiegato che «ci sono precise direttive europee, recepite dal governo, che devono essere recepite ovviamente da tutte le Regioni e tutte le Regioni lo fanno». Sulle analisi ha detto che «arriveranno a brevissimo», e ribadisce che l’ipotesi più probabile è un mix di condizioni metereologiche eccezionali: alla base «il luglio più caldo registrato in questa regione da dieci anni. «In ogni caso l'invito a tutti è di venire qui, stare tranquilli», ha ribadito.

«Ancora una volta dimostriamo di essere trasparenti, di avere un mare continuamente monitorato. Non so se è così dappertutto, in giro per l’Italia o in Europa», ha aggiunto il sindaco di Rimini Ja mil Sadegholvaad. «Qui siamo costantemente attenti alla qualità del nostro mare. Abbiamo fatto investimenti importanti in questi ultimi anni, abbiamo chiuso molti sfioratori a mare», ha aggiunto facendo riferimento alla nuova rete fognaria della città romagnola. «Stiamo lavorando fianco a fianco con la Regione per dare delle risposte e per approfondire questo fenomeno», ha concluso. (ANSA).