Vernasca, violento temporale si abbatte su "Bascherdeis": danni e auto bloccate nel fango - Video

Un violento temporale si è abbattuto ieri sera su Bascherdeis, con danni e numerose auto rimaste bloccate nei parcheggi a causa del fango. E una notte di lavoro per i soccorritori.

La manifestazione di Vernasca dedicata agli artisti di strada è iniziata nel pomeriggio con un ricco programma di spettacoli: numeri circensi, mimi, musica. Bancarelle nelle strade e punti ristoro al lavoro a pieno ritmo. In serata sono arrivati i nuvoloni, poi i lampi. E alle 22,30 la pioggia si è abbattuta fortissima su tutta la zona.

Non sono mancati danni e in breve nei campi adibiti a parcheggi si è formato uno strato di fango e molti veicoli sono rimasti bloccati. Si è reso necessario l’uso di trattori per “liberarli”; altri questa mattina erano ancora bloccati. È stata quindi una difficile notte di lavoro sotto la pioggia battente per vigili del fuoco, carabinieri e volontari.

Gli organizzatori, tramite la pagina Facebook di Bascherdeis, hanno annunciato che “a causa dei danni ingenti riportati a seguito del violento temporale abbattutosi su Vernasca questa notte, siamo rammaricati nel comunicare che la giornata di domenica 7 agosto è annullata. Ringraziamo tutto il pubblico che ha partecipato copiosamente in questi giorni ed è tornato a Vernasca dopo due lunghissimi anni di stop. Un ringraziamento speciale alle associazioni, volontari, parcheggiatori, Comune, sponsor che come sempre supportano Appennino Cultura nella realizzazione del festival. Un ultimo grazie a tutti i ragazzi che stanno lavorando senza tregua per mettere in sicurezza le macchine rimaste bloccate nei parcheggi”.

Guarda il video.