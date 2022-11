Campegine, cinquantanovenne muore schiacciato dalla sua auto

Tragico infortunio domestico in provincia di Reggio Emilia: a Campegine un uomo è morto sotto la propria auto, durante una riparazione. È accaduto nel pomeriggio in via Borsellino. Qui un 59enne reggiano stava effettuando la manutenzione della propria autovettura, sollevando la parte anteriore con dei supporti, poi scivolati. L’uomo è stato schiacciato e per lui i tentativi di soccorso, messi in atto dal 118, sono risultati essere vani. Sul posto oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco: al vaglio le esatte cause del tragico incidente.