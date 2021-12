Il fenomeno Banksy: visita alla mostra riservata agli abbonati

Nuovi appuntamenti per gli abbonati alla «Gazzetta di Parma» (su carta e online) che martedì prossimo, 14 dicembre, potranno visitare la mostra «Banksy Building Castles in the Sky», a Palazzo Tarasconi, fino al 16 gennaio. Una mostra che sta riscuotendo grande successo perché il misterioso artista di Bristol continua a suscitare l’interesse del pubblico soprattutto dopo la recente, inattesa scoperta di un intervento sul muro del palazzo che guarda su strada Ponte Caprazucca. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si fermano per ammirarla o per fare un selfie, mentre gli esperti si interrogano se Banksy abbia nuovamente colpito o si tratti di un emulatore.

Le opere del writer realizzate con tecniche e supporti differenti, sono divenute icone anche per i temi affrontati: i primi «Black Books», i tanti «rats» (topi) e poi la politica, la religione, il potere, la guerra, i diritti dell’infanzia, i fenomeni migratori, l’ambiente, l’ecologia, il mercato dell’arte.

Considerato uno dei maggiori esponenti della street art, Banksy è stato inserito nel 2019 da ArtReview al quattordicesimo posto nella classifica delle cento personalità più influenti nel mondo dell’arte. Formatosi nella scena underground di Bristol, dove ha collaborato con diversi artisti e musicisti, ha iniziato la produzione artistica a fine anni Novanta facendosi notare in numerose città del mondo con i suoi graffiti e le sue incursioni.

A Palazzo Tarasconi gli abbonati potranno immergersi in un percorso tematico di oltre cento opere tra cui alcuni dipinti, le più importanti serigrafie e numerosi stencil.

Per partecipare alle visite guidate gratuite che si svolgeranno in due turni, alle 15 e alle 16, gli abbonati dovranno inviare un’email a eventi@gazzettadiparma.it con nome e cognome dell’abbonato e di un eventuale accompagnatore e l’orario di preferenza. E’ necessario attendere la mail di conferma. Super green pass obbligatorio.